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Deoria News: पुल बंद, पैदल चलने के लिए मजबूर लोग

Tue, 03 Nov 2026 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 11:56 PM IST
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Bridge closed; people forced to walk
बरहज के कपरवार उग्रसेन सेतु पर पैदल जाती दिव्यांग महिला
बरहज। उग्रसेन सेतु पर बड़ा होल होने से आवागमन प्रभावित है। दोपहिया वाहनों को छोड़ अन्य सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे अधिक परेशानी दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है।
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पिछले सात दिन से पुल पर आवागमन बाधित है। पुल के दोनों तरफ वाहन खड़े कर सवारियां उतारी और बैठाई जा रही हैं। लोगों को मजबूरी में पैदल पुल पार करना पड़ रहा है। वहीं, दोपहिया वाहन चालक सवारियां बैठाकर पुल पार करा रहे हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
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