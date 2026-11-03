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देवरिया: दंगल में हरिकेश कन्नौजिया ने मऊ और सिवान के पहलवानों को दी पटखनी

Tue, 03 Nov 2026 08:02 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:02 PM IST
Wrestler Harikesh Kannaujia Defeats Rivals from Mau and Siwan
देवरिया के रामपुर दुल्लह गांव के पपउर स्थित मां काली स्थान पर मंगलवार को मेला और दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रदेश स्तरीय पहलवान हरिकेश कन्नौजिया ने सिवान के मुकेश और मऊ के आर्यन को हराकर दोनों मुकाबले अपने नाम किए। दंगल में विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। वहीं, रामलीला के तहत भगवान राम और लक्ष्मण की झांकी निकाली गई।
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