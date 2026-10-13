नोएडा एयरपोर्ट का नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखने की मांग

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देवरिया में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखने की मांग की है। संगठन ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने के प्रस्ताव का विरोध किया।

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