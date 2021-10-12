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जिरासो निवासी पूर्व प्रधान पंचम सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात चोर उनके पिता के कमरे से एक बॉक्स और पांच हजार रुपये नकद उठा ले गए। बॉक्स में कपड़े रखे थे। इसके अलावा चोरों ने चंद्रभान सिंह के मकान का ताला तोड़कर बैग और ट्रॉली बैग चुरा ले गए। दोनों में कपड़े रखे हुए थे। शनिवार सुबह खाली बॉक्स और ट्रॉली बैग गांव के पास एक बगीचे में मिला।इसके अलावा चोरों ने सुनील कुशवाहा के घर में भी चोरी की कोशिश की। ग्रामीणों के अनुसार, परसौनी गांव में भी तीन घरों में चोरी की कोशिश की गई मगर शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। एक ही रात में कई घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में दहशत है।घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पीड़ितों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।