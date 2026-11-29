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मईल थाना क्षेत्र के बलिया दक्षिण गांव निवासी जितेंद्र राजभर का शव शनिवार सुबह भागलपुर-पिंडी मार्ग पर फोरलेन अंडरपास के पास शराब भट्ठी के पीछे एक पेड़ से लटकता मिला। राहगीरों की सूचना पर भागलपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं, परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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