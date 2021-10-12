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नवागत सीओ सिटी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण व समय से निस्तारण कराया जाएगा। जमीनों की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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देवरिया। एसपी अभिजित आर शंकर ने दो क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। रुद्रपुर के सीओ रहे राजेश चतुर्वेदी को सीओ सिटी बनाया गया है। चतुर्वेदी ने शनिवार को कार्यालय पहुंच कर चार्ज संभाल लिया। स्थानांतरित होकर आए सीओ प्रद्युम्न कुमार सिंह को रुद्रपुर सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है।