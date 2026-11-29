{"_id":"6b0c6535b1a4bae70b0dff18","slug":"video-bulandshahr-roadways-bus-dumper-collision-mother-daughter-three-dead-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर-शिकारपुर मार्ग पर मौत बनकर आया डंपर, बस चालक और मां-बेटी की जान गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के सलेमपुर थाना क्षेत्र में बुलंदशहर-शिकारपुर मार्ग पर चिट्टा गांव स्थित जेपी अस्पताल के सामने रविवार देर रात करीब नौ बजे रोडवेज बस और शिकारपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में रोडवेज बस के चालक, एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

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