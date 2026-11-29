एक ही परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, तीन की गई जान

इस हृदयविदारक हादसे में रोडवेज बस चालक ओमवीर सिंह निवासी गांव जगदीशपुर, थाना अहमदगढ़, बुलंदशहर, पांच वर्षीय गायत्री निवासी गांव आतर, थाना जैनिथि, जनपद बदायूं और उसकी मां अनीता की मौत हो गई। बदायूं निवासी अनीता अपनी पांच वर्षीय बेटी गायत्री और आठ वर्षीय बेटे यशपाल के साथ रोडवेज बस में सफर कर रही थीं। हादसे में मां और बेटी दोनों की जान चली गई, जबकि आठ वर्षीय यशपाल गंभीर रूप से घायल है। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत की खबर से बदायूं स्थित उनके पैतृक गांव में कोहराम मच गया है। वहीं, चालक ओमवीर सिंह की मौत की सूचना मिलते ही जगदीशपुर गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई।