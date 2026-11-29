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विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा छह में प्रवेश के लिए जिले में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, एमएस इंटर कॉलेज सिकंदराबाद और एसएमजेईसी इंटर कॉलेज खुर्जा को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में छात्राओं और दूसरी पाली में छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 2586 छात्राओं और 1535 छात्रों ने आवेदन किया था। इनमें से 723 छात्राओं और 458 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं, 1863 छात्राएं और 1077 छात्र अनुपस्थित रहे।बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सफल अभ्यर्थियों को विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। विद्या ज्ञान स्कूल में कक्षा छह से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहां गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और एमबीए जैसी उच्च शिक्षा का खर्च भी स्कूल प्रबंधन उठाता है।दूसरी ओर परीक्षा देकर निकले छात्र-छात्राओं ने बताया कि प्रश्नपत्र में अधिकतर सवाल आसान और पाठ्यक्रम से संबंधित रहे। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर ओएमआर शीट पर उत्तर दिए। मानवी व कंचन ने बताया कि पेपर में ज्यादा उलझन वाले सवाल नहीं थे। आकाश व राहुल ने कहा कि नवोदय में प्रवेश के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा है और परीक्षा अच्छी हुई है। प्रियंका व दीपिका कुमारी के अनुसार, पहले से की गई तैयारी के चलते सवालों के जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। पंकज को गणित के कुछ प्रश्न कठिन लगे, लेकिन सभी हल करने का प्रयास किया। हरीश व ध्रुव ने कहा कि तैयारी के चलते प्रश्नों के उत्तर देने में परेशानी नहीं हुई। वहीं, सूरज व संध्या ने विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ने को अपना सपना बताते हुए कहा कि उसने पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा दी है। सभी को अच्छे परिणाम की उम्मीद है।