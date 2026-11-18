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बदायूं में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को बीएसए कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगें उठाईं। संघ के प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और प्रमाणपत्रों की एसटीएफ जांच का आदेश वापस लेने को कहा। शिक्षकों ने प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की भी मांग रखी। इसके अलावा, प्रोन्नत वेतनमान और मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग भी उठाई गई।

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