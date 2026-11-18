बदायूं में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर बीएसए कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। उसके बाद ज्ञापन दिया गया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और प्रमाणपत्रों की एसटीएफ जांच का आदेश वापस लेने समेत कई मांगें उठाईं।

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संघ के प्रांतीय प्रचार मंत्री/जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने कहा कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। 27 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने के लिए कानून बनाया जाए। शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की एसटीएफ जांच का आदेश निरस्त करने और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की मांग भी की गई।शिक्षकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति, बगैर टीईटी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के साथ पदोन्नति देने और ब्रिज कोर्स परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग रखी।इसके अलावा 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान, मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति, विद्यालयों में सफाईकर्मी और चौकीदार की तैनाती तथा शीतकालीन अवकाश में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की गई। विशेष श्रेणी के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की लंबित सूची जारी करने की मांग भी उठाई गई। इस मौके पर जिलामंत्री उदयवीर सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी आदि मौजूद रहे।