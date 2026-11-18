{"_id":"6afd6d3f9c8e91aecd05c120","slug":"video-bku-leaders-staged-protest-in-budaun-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: भाकियू पदाधिकारियों ने दिया धरना, एसडीएम न्यायिक को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में भाकियू पदाधिकारियो ने किसानों के साथ बुधवार को डीएम कार्यालय पर धरना दिया। समस्याओं का समाधान न होने पर विरोध जताया। पदाधिकारियों ने एसडीएम न्यायिक को ज्ञापन दिया। भाकियू जिलाध्यक्ष रामाशंकर शंखधर ने कहा कि दो साल से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। फसल मुआवजा, बैंक समस्या और जमीन पैमाइश जैसी मांगें लंबित हैं। उन्होंने समस्याओं का समाधान न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी।

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