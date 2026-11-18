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जारी सूची के अनुसार, मुनीश दत्त को दातागंज विकासखंड की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें समरेर में कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। सुरेन्द्र सिंह को कादरचौक के साथ जगत विकासखंड का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वेद प्रकाश को अम्बियापुर के साथ वजीरगंज का प्रभार दिया गया है। लटूर सिंह को सालारपुर के साथ आसफपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।इसके अलावा पवन कुमार को बिसौली, अतुल यादव को सहसवान, राजेन्द्र सिंह को म्याऊं, वीरेन्द्र राम को इस्लामनगर, अवनेश राठौर को उझानी और सतीश कुमार को दहगवां विकासखंड का दायित्व दिया गया है। पीडी डीआरडीए सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नए बीडीओ के आने के बाद सभी को विकासखंडों का आवंटन कर दिया गया है। संवाद