बदायूं में किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी बुधवार को डीएम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से पिछले दो वर्षों से लगातार ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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भाकियू टिकैत जिलाध्यक्ष रामाशंकर शंखधर ने कहा कि फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने, सहकारी बैंकों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराने, तहसील प्रशासन की ओर से जमीनों की पैमाइश और विवादों का समाधान कराने, एकमुश्त समझौता योजना का लाभ दिलाने की समस्याओ का समाधान नहीं हो रहा है। इन मांगों को कई बार उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन जन आंदोलन करेगा और प्रशासन के खिलाफ पंचायत आयोजित की जाएगी। विज्ञापन



धरने की जानकारी मिलने पर एसडीएम न्यायिक बिल्सी सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे पदाधिकारियों से बातचीत की और उनका ज्ञापन लिया। साथ ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई। भाकियू टिकैत जिलाध्यक्ष रामाशंकर शंखधर ने कहा कि फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने, सहकारी बैंकों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराने, तहसील प्रशासन की ओर से जमीनों की पैमाइश और विवादों का समाधान कराने, एकमुश्त समझौता योजना का लाभ दिलाने की समस्याओ का समाधान नहीं हो रहा है। इन मांगों को कई बार उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन जन आंदोलन करेगा और प्रशासन के खिलाफ पंचायत आयोजित की जाएगी।धरने की जानकारी मिलने पर एसडीएम न्यायिक बिल्सी सुरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरने पर बैठे पदाधिकारियों से बातचीत की और उनका ज्ञापन लिया। साथ ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

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