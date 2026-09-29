{"_id":"6abbdfc4242d1764b607b272","slug":"video-hundreds-of-vehicles-stuck-in-a-traffic-jam-for-three-hours-on-the-bareilly-agra-highway-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: गड्ढा खोदे जाने से बरेली-आगरा हाईवे थमा, तीन घंटे तक जाम में फंसे सैकड़ों वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में बरेली-आगरा हाईवे पर बाइपास चौराहे के पास एक्सप्रेसवे के पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदा गया गहरा गड्ढा मंगलवार को यातायात पर भारी पड़ गया। मुरादाबाद हाईवे पर पटेल चौक के पास निर्माण कार्य के चलते दोपहर 3:30 बजे से वाहनों की रफ्तार थम गई। देखते ही देखते बाइपास पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों वाहन चालक करीब तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे। हालात बिगड़ने पर नवादा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को अलग-अलग रूटों पर डायवर्ट कर यातायात व्यवस्था संभाली। शाम करीब 6 बजे के बाद आवागमन सामान्य हो सका। एक्सप्रेसवे के पिलर के फाउंडेशन का काम चल रहा है। इसके लिए मुरादाबाद हाईवे पर पटेल चौक के पास सड़क किनारे गहरा गड्ढा खोदा गया है। निर्माण स्थल के आसपास वाहनों के निकलने की जगह कम होने से यातायात का दबाव बढ़ गया। दोपहर बाद वाहनों की संख्या बढ़ी तो स्थिति जाम में बदल गई। बाइपास चौराहे पर जाम लगने के बाद मुरादाबाद हाईवे की ओर जाने और वहां से आने वाले वाहनों की कतार लग गई। जाम में कार, बस, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे। कई वाहन चालक काफी देर तक अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ सके। राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर नवादा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने यातायात का दबाव कम करने के लिए वाहनों को अलग-अलग रूटों पर डायवर्ट किया और चौराहे पर फंसे वाहनों को निकलवाया। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6 बजे के आसपास यातायात सामान्य हो सका। इधर, सीओ यातायात सुनील कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिलर का फाउंडेशन बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से जाम लगा था। अब हालात सामान्य हैं।

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