बारिश के बाद बदला मौसम: सितंबर में दिसंबर जैसा हाल, बदायूं में छाया कोहरा, ठंडक का हुआ अहसास

बदायूं में लगातार बारिश के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मंगलवार सुबह सितंबर महीने में पहली बार जिले में कोहरा छाया नजर आया। सुबह करीब छह बजे शहर और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर दिखाई दी। इसके कारण सड़कों पर दृश्यता भी कम रही। वाहन चालकों को लाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ा। बारिश के बाद अचानक कोहरा छाने से लोगों को सुबह के समय हल्की ठंडक का अहसास हुआ।

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पिछले कई दिनों से जिले में रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश के कारण वातावरण में नमी काफी बढ़ गई है। इसी के बाद मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला। शहर की प्रमुख सड़कों, खुले मैदानों और खेतों के आसपास धुंध अधिक नजर आई। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को कुछ दूरी तक सामने की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं दीं।

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मौसम में बदलाव के संकेत

वाहनों की आवाजाही के दौरान चालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में कोहरा छाने से मौसम में बदलाव के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। आमतौर पर इस समय उमस और गर्मी का असर रहता है, लेकिन इस बार लगातार बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह का तापमान नीचे आने और वातावरण में नमी बढ़ने के साथ धुंध की स्थिति बनी।

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