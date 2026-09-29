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बदायूं में सुबह-सुबह छाया कोहरा, सितंबर में दिसंबर जैसा हाल; देखें वीडियो

Mukesh Kumar

Updated Tue, 29 Sep 2026 08:15 AM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 08:15 AM IST







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तीन दिन लगातर हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। बदायूं जिले में मंगलवार सुबह कोहरा छाया नजर आया। इससे सितंबर के आखिर में दिसंबर जैसा हाल दिखा। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। ... और पढ़ें

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