सिपाही के प्यार में मिला धोखा: युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में तोड़ा दम; परिजन थाने में देंगे तहरीर

बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शहर में कोचिंग के दौरान युवक से दोस्ती हुई। दोनों पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। उन्होंने साथ जीवन बिताने की कस्में खा लीं। युवक का पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर चयन हो गया, जबकि युवती शारीरिक परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। इस बीच युवक की शादी कहीं और तय हो गई। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने तेजाब पी लिया। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। परिजन अब कोतवाली में तहरीर देने जाएंगे।

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