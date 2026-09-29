रेलवे अंडरपास में भरा पानी, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

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गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के ओरवारा-मुंडेरवा के बीच बंद रेलवे गेट संख्या 191-सी के पास रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में पानी भरने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हो गया। समस्या से नाराज ग्रामीण मंगलवार को मौके पर जुट गए और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पर आरपीएफ और सिविल पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में रेलवे की ओर से अंडरपास से पानी निकालने के लिए पंपसेट लगाया गया।

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