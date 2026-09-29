Basti News: हादसे में युवक की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:04 AM IST
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वाल्टरगंज। थाना क्षेत्र के मानिकचंद चौराहे पर रविवार शाम पिकअप की ठोकर से स्कूटी सवार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि दुर्घटना में भरवलिया निवासी 45 वर्षीय रामधनी पुत्र राम प्यारे की मौत हुई थी। मृतक के भाई राम सूरत की तहरीर पर केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सोमवार शाम शव घर पहुंचने पर भाई राम प्रकाश, राजन, श्रवण, बहन संगीता समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। संवाद
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