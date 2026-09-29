Basti News: पत्नी और बेटी पर हमले का आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
गौर। क्षेत्र के सिरसिया गांव में पत्नी और बेटी पर रॉड से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त रॉड भी बरामद किया गया है। पत्नी कुसुम ने दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि उनका पति रामचंद्र नशे का आदी है। रविवार को उसने नशे में राॅड से उन पर हमला किया, जिससे उनका पैर टूट गया है और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। बीचबचाव के लिए दौड़ी बेटी आंचल के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया।थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने बताया कि आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन