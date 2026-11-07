{"_id":"6aeefaf10dc4e1c34d015338","slug":"video-markets-shine-as-dhanteras-brings-a-windfall-shoppers-throng-stores-until-late-at-night-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: धनतेरस पर कार-बाइक से लेकर एसी-टीवी तक की हुई जमकर बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पर्व पर बाजारों में खूब रौनक रही। सुबह से देर रात तक बर्तन, सराफा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने शुभ मुहूर्त में कार, बाइक, एसी, टीवी समेत घर-गृहस्थी के सामान की जमकर खरीदारी की। बाजारों में त्योहार का उल्लास और उत्साह देखने को मिला।

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