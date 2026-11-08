Basti News: निलंबित दुकानों से आबकारी निरीक्षक कराएंगे बिक्री

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मुंडेरवा, कुसौरा की कंपोजिट दुकानों के साथ शहर के सिविल लाइंस स्थित मॉडल शॉप पर मिलावटखोरी की शिकायतें मिली थीं। जांच में ब्रांडेड शराब की बोतलों से तकनीकी तरीके से शराब निकालकर उसमें पानी मिलाने का मामला सामने आया। इस तरह ग्राहकों को निर्धारित मूल्य पर कम गुणवत्ता वाली शराब बेचे जाने की शिकायतें सही पाए जाने के बाद विभाग ने संबंधित दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।तीन लाइसेंसधारकों और उनके सेल्समैन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि निलंबन की अवधि में दुकानों के दैनिक संचालन की व्यवस्था की गई है, ताकि क्षेत्र में शराब की आपूर्ति प्रभावित न हो और आबकारी राजस्व का नुकसान नहीं होने पाए। आबकारी निरीक्षक की निगरानी में प्रतिदिन स्टॉक की आवक और बिक्री का मिलान किया जाएगा। साथ ही बोतलों की सील और शराब की तीव्रता की जांच कराई जाएगी। इससे बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने और मिलावट की आशंका को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लाइसेंस निरस्तीकरण के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।ब्रांडेड बोतल में मिलावट, ग्राहकों से धोखाधड़ीशराब की बोतलों में पानी मिलाकर बिक्री करने से ग्राहकों को निर्धारित कीमत पर मानक के अनुरूप उत्पाद नहीं मिल रहा था। महंगे ब्रांड की बोतलों में मिलावट कर ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था। आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद अब दुकानों के संचालन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। स्टॉक और बिक्री के नियमित मिलान से राजस्व की हेराफेरी रोकने के साथ मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने का प्रयास होगा।