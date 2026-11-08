Basti News: फंदा लगाकर दी जान परिवार में कोहराम

विज्ञापन

घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार पुत्र उमाशंकर (46) के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर घटना की सूचना दी। सूचना पर फुटहिया चौकी प्रभारी शैलेश यादव मय टीम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।थाना प्रभारी नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद