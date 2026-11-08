Basti News: दीयों से जगमग हुआ जहां...धरती से आसमान पटाखों की गूंज

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घर, मकान, दुकान से लेकर खाली मैदान हर तरफ दिवाली की छटा देखते बन रही थी। इलेक्ट्रॉनिक झालरों की अद्भुत सजावट के बीच घरों के अंदर बाहर दीपा माला सजाई। महिलाएं, बच्चे दीप से सजे थाल लेकर गांव-मोहल्लों के देव स्थलों पर पहुंचे। यहां पूजन-अर्चन के साथ दीये जलाकर प्रकाश फैलाया गया। देखते ही देखते धरा का कोना-कोना ज्योतिर्मय हो गया। घरों के अंदर गणेश-लक्ष्मी के साथ देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना हुई। मिठाई, पुष्प, दीये, लाई, गट्टा आदि का चढ़ावा चढ़ाया गया।देवी-देवताओं के आह्वान के बीच सुख, समृद्धि, सुख, मंगल की कामना चहुंओर की गई। मंदिरों में भी देर रात पूजन-अर्चन का दौर चला। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारी गई। रात आठ बजे के बाद आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। युवा और बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं है। घर के आंगन से लेकर घरों के बाहर एवं छतों पर जमकर पटाखे छोड़े गए। महिलाएं भी आतिशबाजी का आनंद उठाई।अनार, चकरघिन्नी, फुलझड़ी जलाने के साथ बच्चे खेलते नजर आए। वहीं युवा वर्ग बुलेट बम, रॉकेट आदि फोड़ने में व्यस्त रहे। आधी रात तक पटाखों की गूंज होती रही। आसमान सतरंगी छटा से सराबोर हो गया। पटाखों की गूंज के साथ हवा में सतरंगी रोशनी की आकर्षक आकृति देख लोग मंत्रमुग्ध होते रहे। पर्व को यादगार बनाने के लिए धन, संपदा एवं नए कीमती सामान की पूजा की गई।बधाई देने का दौरदिन भर दिवाली की खुशियां बांटने का दौर चलता रहा। सुबह होते ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग अपने चिर परिचितों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना शुरू कर दिए। यह दौर थमने का नाम नहीं लिया। इसके अलावा नजदीकी चिर परिचितों से लोग मिलकर त्योहार की बधाई दे रहे थे। इस दौरान एक-दूसरे को उपहार स्वरूप मिठाई एवं अन्य सामग्री भी दिए गए। माहौल पूरी तरह उल्लास, माधुर्य, हर्ष से भरा रहा।