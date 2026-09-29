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बरेली: नदी में मछली पकड़ने गया युवक तेज धार में बहा, नहीं लगा सुराग

Mukesh Kumar

Updated Tue, 29 Sep 2026 09:26 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 09:26 PM IST







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बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के तुला शेरपुर स्थित श्मशान घाट के पास मंगलवार सुबह 18 वर्षीय युवक नकटिया नदी में बह गया। वह अपने तीन दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। घटना के आठ घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। ... और पढ़ें

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