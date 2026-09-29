फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Youth swept away while fishing in river in Bareilly

बरेली: नदी में मछली पकड़ने गया युवक तेज धार में बहा, आठ घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

Tue, 29 Sep 2026 09:04 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 29 Sep 2026 09:04 PM IST
सार

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक नकटिया नदी में बह गया। वह मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान यह घटना हो गई। देर शाम तक उसका सुराग नहीं चल सका। 

विज्ञापन
Youth swept away while fishing in river in Bareilly
महेश का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के तुला शेरपुर स्थित श्मशान घाट के पास मंगलवार सुबह 18 वर्षीय युवक नकटिया नदी में बह गया। वह अपने तीन दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। घटना के आठ घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। 

विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक तुला शेरपुर निवासी महेश (18) मंगलवार सुबह अपने दोस्तों अभिषेक, शिवा और नकुल के साथ नदी में मछली पकड़ने गया था। सुबह करीब 11 बजे महेश अचानक नदी के गहरे पानी में बहने गया। उसे डूबता देख उसके दोस्त अभिषेक ने तुरंत बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। हालांकि, अभिषेक महेश को बचाने में सफल नहीं हो सका और महेश पानी में ओझल हो गया। 
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही इज्जतनगर और बिथरी चैनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने तत्काल स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कराई। करीब आठ घंटे बीत जाने के बाद भी महेश का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस की निगरानी में पीएसी के गोताखोर तलाश अभियान चला रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed