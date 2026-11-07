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बरेली: शातिर अफसर छह माह जिला बदर, पुलिस ने जिले की सीमा से बाहर छोड़ा
बरेली में बहेड़ी थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर अफसर को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे जनपद की सीमा से बाहर उत्तराखंड के पुलभट्टा बॉर्डर पर छोड़ा गया। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार के मुताबिक, करीब 27 वर्षीय अफसर के खिलाफ बरेली, रामपुर और पीलीभीत में नौ मुकदमे दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों से इलाके में भय का माहौल था। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। छह नवंबर को पुलिस ने उसे जनपद से बाहर किया।
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