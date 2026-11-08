{"_id":"6aefee5e21196bfafd0516ca","slug":"bareilly-police-diwali-celebration-65000-diyas-at-police-line-2026-11-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: पुलिस लाइन में मनाया गया दीपोत्सव, 65 हजार दीपों से रोशन हुआ परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में छोटी दीपावली के पावन अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। परिसर को 65,000 दीपकों से सजाया गया। आयोजन में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को उपहार भी वितरित किए। विज्ञापन



इस दौरान मंडलायुक्त शंभु कुमार, डीएम अविनाश सिंह, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक नगर चिराग जैन और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। विज्ञापन

Trending Videos

वृद्धाश्रम में मनाई गई दीपावली

मानव सेवा क्लब की ओर से दीपावली उत्सव का आयोजन काशी वृद्धाश्रम में किया गया। वृद्धजनों के साथ दीपावली पर्व मनाते हुए वृद्धजनों को जरूरी वस्तुएं देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर किसी ने कविता तो किसी ने गीत सुनाया। मिष्ठान, फल, मोमबत्ती, मिट्टी के दीये का भी वितरण किया गया। क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने बताया कि वह हर त्योहार वृद्धजनों के साथ मिलकर मनाते हैं। यहां राजेश कुमार सक्सेना, प्रकाश चंद्र सक्सेना, अरुणा सिन्हा, सुनील शर्मा, गंगा राम पाल आदि उपस्थित रहे।

विज्ञापन