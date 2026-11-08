दिवाली 2026: बरेली में अग्निसुरक्षा चाक चौबंद, 15 स्थानों पर दमकल की टीमें तैनात

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सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि कोई भी अग्निकांड होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। एमबी इंटर कॉलेज, हार्टमैन रामलीला मैदान, मेगा मेंशन, दूरदर्शन टावर के सामने और इस्लामियां इंटर कॉलेज मैदान में, रामलीला मैदान बहेड़ी, मीरगंज नगर पंचायत कार्यालय के पीछे, गांव सिजौलिया, परशुराम चौक, फरीदपुर के सीएस कॉलेज रामलीला मैदान में लगी आतिशबाजी की दुकानों का शनिवार को अग्निशमन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके अलावा फायरमैन चालकों को भी अलर्ट पर रखा गया है। विज्ञापन



इन नंबरों का रखें ध्यान पुलिस आपातकालीन सेवा - 112

स्वास्थ्य सेवा- 102

एंबुलेंस सेवा- 108 सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि कोई भी अग्निकांड होने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। एमबी इंटर कॉलेज, हार्टमैन रामलीला मैदान, मेगा मेंशन, दूरदर्शन टावर के सामने और इस्लामियां इंटर कॉलेज मैदान में, रामलीला मैदान बहेड़ी, मीरगंज नगर पंचायत कार्यालय के पीछे, गांव सिजौलिया, परशुराम चौक, फरीदपुर के सीएस कॉलेज रामलीला मैदान में लगी आतिशबाजी की दुकानों का शनिवार को अग्निशमन अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके अलावा फायरमैन चालकों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

दिवाली पर बरेली में आग लगने से बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए। शहर में 15 स्थानों पर अग्निशमन दल के साथ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।