यूपी: देहरादून-मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़-पूर्णिया के बीच दो जोड़ी और विशेष ट्रेनें, बरेली होकर चलेंगी दोनों गाड़ियां

यूपी: देहरादून-मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़-पूर्णिया के बीच दो जोड़ी और विशेष ट्रेनें, बरेली होकर चलेंगी दोनों गाड़ियां
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 08 Nov 2026 10:27 AM IST
सार
त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देहरादून-मुजफ्फरपुर और चंडीगढ़-पूर्णिया रूट पर चार अतिरिक्त आरक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें नवंबर में कुल 10 फेरों में संचालित होंगी। चारों ट्रेनों का बरेली में ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी।
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विस्तार
त्योहार के दौरान ट्रेनों पर लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच रेलवे ने दो रूटों पर चार और ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। यह गाड़ियां अप-डाउन 10 फेरों के लिए देहरादून-मुजफ्फरपुर और चंडीगढ़-पूर्णिया के बीच संचालित की जाएंगी। शनिवार को रेलवे ने समय सारिणी जारी कर दी। इससे पहले बरेली होकर लंबी दूरी की 62 ट्रेनों की समय सारिणी जारी की जा चुकी है।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04336 देहरादून-मुजफ्फरपुर आरक्षित विशेष गाड़ी सात, 10 और 13 नवंबर को देहरादून से दोपहर 1:45 बजे चलने के बाद हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए रात 8:12 बजे बरेली आएगी। यहां से शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, नरकटियागंज, बापूधाम मोतिहारी होते हुए अगले दिन शाम 5:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
04335 मुजफ्फरपुर-देहरादून आरक्षित विशेष गाड़ी आठ, 11 और 14 नवंबर को मुजफ्फरपुर से रात 8:40 बजे चलने के बाद दूसरे दिन शाम 6:30 बजे बरेली आएगी और रात 1:40 बजे देहरादून पहुंचेगी।
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पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 04336 देहरादून-मुजफ्फरपुर आरक्षित विशेष गाड़ी सात, 10 और 13 नवंबर को देहरादून से दोपहर 1:45 बजे चलने के बाद हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए रात 8:12 बजे बरेली आएगी। यहां से शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, कप्तानगंज, नरकटियागंज, बापूधाम मोतिहारी होते हुए अगले दिन शाम 5:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।
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04335 मुजफ्फरपुर-देहरादून आरक्षित विशेष गाड़ी आठ, 11 और 14 नवंबर को मुजफ्फरपुर से रात 8:40 बजे चलने के बाद दूसरे दिन शाम 6:30 बजे बरेली आएगी और रात 1:40 बजे देहरादून पहुंचेगी।
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04514 चंडीगढ़-पूर्णिया आरक्षित विशेष गाड़ी सात व 11 नवंबर को चंडीगढ़ से रात 10 बजे चलने के बाद अंबाला, यमुनानगर जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए दूसरे दिन तड़के 4:54 बजे बरेली आएगी। यहां से लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा होते हुए तीसरे दिन तड़के 3:50 बजे पूर्णिया पहुंचेगी।
04513 पूर्णिया-चंड़ीगढ़ विशेष गाड़ी नौ व 13 नवंबर को पूर्णिया से सुबह 6:50 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 7:25 बजे बरेली आएगी। दोपहर 2:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।
04513 पूर्णिया-चंड़ीगढ़ विशेष गाड़ी नौ व 13 नवंबर को पूर्णिया से सुबह 6:50 बजे चलने के बाद दूसरे दिन सुबह 7:25 बजे बरेली आएगी। दोपहर 2:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।