{"_id":"6af34249d192d5fe7207eb9f","slug":"video-businessman-dies-after-being-hit-by-a-municipal-corporation-garbage-truck-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की टक्कर से कारोबारी की मौत, देखें हादसे का सीसीटीवी फुटेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में मंगलवार सुबह टहलने निकले 63 वर्षीय पेट्रोल पंप कारोबारी विनय गुप्ता की हादसे में मौत हो गई। उन्हें नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह रामपुर गार्डन के निवासी थे और रोजाना मिलिट्री अस्पताल की ओर टहलने जाते थे। शुरुआत में वाहन की पहचान नहीं हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कूड़ा गाड़ी की पुष्टि हुई। पुलिस ने वाहन कब्जे में ले लिया है।

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