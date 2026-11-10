यूपी: दो लोगों ने युवक को दबोचा, तीसरे ने ग्राइंडर से काटा हाथ, नेतराम की चीखों से दहल उठा इलाका; पूरी कहानी

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बभिया निवासी नारन देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति नेतराम का गांव के रामसरन, गोविंद और दन्ने से पुराना विवाद है। आरोपी अक्सर नेतराम से गाली-गलौज करते थे। दिवाली की रात साढ़े आठ बजे नेतराम कहीं से अपने घर लौट रहे थे। गली के मोड़ पर तीनों ने उनको रोक लिया और गालियां देने लगे। विज्ञापन बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में दिवाली की रात एक युवक का हाथ ग्राइंडर से काट दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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नेतराम ने मना किया तो दन्ने ने उन्हें पीछे से दबोच लिया और गोविंद ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया। इस दौरान रामसरन अपने घर से ग्राइंडर ले आया और नेतराम का बायां हाथ कलाई से काट दिया, जो शरीर से अलग हो गया।

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नेतराम की चीख सुनकर पिता अनोखेलाल, नारन देवी और आसपास के लोग पहुंचे तो जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी वहां से भाग गए। नेतराम को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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