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यूपी: दो लोगों ने युवक को दबोचा, तीसरे ने ग्राइंडर से काटा हाथ, नेतराम की चीखों से दहल उठा इलाका; पूरी कहानी

Tue, 10 Nov 2026 12:08 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

यूपी के बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दो लोगों ने एक युवक को पकड़कर उसका हाथ ग्राइंडर से काट दिया। मामले में पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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UP Crime: Man Hand Chopped Off With Grinder on Diwali Night in Bareilly, Three Accused Booked
ग्राइंडर से काटा हाथ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में दिवाली की रात एक युवक का हाथ ग्राइंडर से काट दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बभिया निवासी नारन देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति नेतराम का गांव के रामसरन, गोविंद और दन्ने से पुराना विवाद है। आरोपी अक्सर नेतराम से गाली-गलौज करते थे। दिवाली की रात साढ़े आठ बजे नेतराम कहीं से अपने घर लौट रहे थे। गली के मोड़ पर तीनों ने उनको रोक लिया और गालियां देने लगे।
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नेतराम ने मना किया तो दन्ने ने उन्हें पीछे से दबोच लिया और गोविंद ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया। इस दौरान रामसरन अपने घर से ग्राइंडर ले आया और नेतराम का बायां हाथ कलाई से काट दिया, जो शरीर से अलग हो गया।
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नेतराम की चीख सुनकर पिता अनोखेलाल, नारन देवी और आसपास के लोग पहुंचे तो जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी वहां से भाग गए। नेतराम को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
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नारन देवी की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक अमरजीत सिंह को सौंपी गई है। दूसरे पक्ष का आरोपी भी अपना हाथ कटा बताकर किसी अस्पताल में भर्ती हो गया है। उसने भी रिपोर्ट कराने के लिए तहरीर दी है। हालांकि, उसका आरोप भ्रामक लग रहा है। - आशुतोष शिवम, सीओ प्रथम
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