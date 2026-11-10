बरेली: ठगी के आरोपी आरके गोला और उसके साथियों पर तीन और रिपोर्ट दर्ज, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

गरीब लोग पूंजी लगाकर फंसे

नरेंद्र के मुताबिक उनके भरोसे निवेश करने वाले गांव के गरीब लोग हैं। निवेशक पर उन पर रुपये दिलाने का दबाव बना रहे हैं। निवेशकों के दबाव में नरेंद्र को अपना घर छोड़कर इज्जतनगर क्षेत्र में रहना पड़ रहा है। नरेंद्र की शिकायत पर न्यायालय ने तीनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि प्रेमनगर थाने में तीन रिपोर्ट दर्ज की गई हैं।



आरके गोला ने संपत्ति ठिकाने लगाने के लिए बनाई कमेटी

आरके गोला और उसके भाई के खिलाफ लगातार रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसने अपनी संपत्ति ठिकाने लगाने के लिए खास लोगों को जिम्मेदारी दी है। नरेंद्र की तीनों रिपोर्ट में इसका जिक्र है। नरेंद्र के मुताबिक जब निवेशक कंपनी के कार्यालय गए तो पता चला कि कंपनी का सारा काम अकील अहमद, पुष्पेंद्र कुमार, अमित शर्मा व दो अज्ञात गुर्गे संभाल रहे हैं। यह लोग निवेशकों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। बताया जा रहा है इन लोगों की कमेटी खुद आरके गोला ने बनाई है, इस कारण कंपनी की संपत्ति की देखरेख भी यही कर रहे हैं।