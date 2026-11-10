बरेली: योगासन में अनुष्का ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, जीता स्वर्ण पदक, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से सम्मानित
बरेली की अनुष्का मिश्रा ने ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 15 मिनट तक विशेष योगासन धारण कर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यह उनका दूसरा विश्व रिकॉर्ड है।
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बरेली के बिहारीपुर की निवासी अनुष्का मिश्रा ने योगासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऋषिकेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही अनुष्का ने 15 मिनट तक विशेष योगासन धारण कर रिकॉर्ड बनाने की उपलब्धि भी हासिल की है। इस उपलब्धि पर उन्हें लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
स्वामी जीतानंद योग संस्थान समिति (जी-योगांग) की ओर से एक और दो नवंबर को योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें चार देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रूस, कनाडा, जर्मनी और चीन के प्रतिभागियों के बीच अनुष्का ने स्वर्ण पदक हासिल कर अपना दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया।
उन्होंने अपनी योग प्रतिभा और अभ्यास का प्रदर्शन करते हुए 15 मिनट तक ताल युक्त भू नवन नमस्कार आसन किया। उन्हें स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इससे पहले भी अनुष्का एक विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं।
अनुष्का को किया गया सम्मानित
अनुष्का ने बताया कि वह वर्तमान में अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही हैं और साथ ही योगासन की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करती हैं। उन्होंने कई बार योगासन का प्रदर्शन करके पदक हासिल किए हैं। अनुष्का को यूनाइटेड किंगडम के लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा उन्हें आयोजन समिति की ओर से भी प्रतिभागी पत्र और सम्मान दिया गया है।