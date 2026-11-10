बरेली: रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 24 घंटे खुलेगा अध्ययन केंद्र, विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे अध्ययन केंद्र शुरू करने की तैयारी में है। यह सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैंपस में बने वात्सल्य केंद्र में उपलब्ध कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने केंद्रीय पुस्तकालय को 24 घंटे संचालित करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

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विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान में पुस्तकालय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलता है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समस्या आती है। कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 24 घंटे पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, इसी तर्ज पर यह पहल की जा रही है। इस अध्ययन केंद्र से शोधकर्ता, शोधार्थी और यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।रात के समय दूसरे देशों के विशेषज्ञों से शोध में राय लेने वाले विद्यार्थियों को भी फायदा होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के दूसरे देशों के साथ हुए एमओयू के तहत सलाह ली जा सकेगी। अध्ययन केंद्र में 24 घंटे इंटरनेट सुविधा, सीसी कैमरे और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध रहेंगे। सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति तीन पालियों में की जाएगी। फिलहाल शुरुआत में इसकी क्षमता 40 से 50 छात्र-छात्राओं की होगी।