बरेली-मथुरा हाईवे: चौड़ीकरण का काम सुस्त, नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य; धूल के गुबार से राहगीर परेशान

रिंग रोड निर्माण की भी थमी रफ्तार

झुमका तिराहे से रजऊ तक निर्माणाधीन 29.920 किलोमीटर की रिंग रोड का काम भी अब तक महज 18-19 प्रतिशत पूरा हो सका है। इस काम को भी नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रिंग रोड का निर्माण एनएचएआई 824 करोड़ रुपये से करा रहा है। यह काम पूरा होने के बाद दूसरे शहरों से आने वाले भारी व अन्य वाहन बरेली में प्रवेश किए बिना ही बाहर-बाहर निकल सकेंगे।



रिंग रोड परियोजना पूरी होने से बरेली समेत पड़ोसी जिलों का भी सड़क नेटवर्क सुदृढ़ हो जाएगा। इससे बरेली-मथुरा, बरेली-दिल्ली, बरेली-लखनऊ, बरेली-पीलीभीत-सितारगंज, बरेली-नैनीताल हाईवे समेत बरेली-आंवला-रामनगर, बरेली-दातागंज-पुवायां नेशनल और स्टेट हाईवे कनेक्ट किए जाएंगे। सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज होंगे। इससे क्रॉसिंग बंद होने के दौरान वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा।



एनएचएआई बदायूं डिवीजन के परियोजना निदेशक उत्कर्ष शुक्ला ने बताया कि बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण चार फेज में हो रहा है। बरेली-बदायूं के बीच काम 40% पूरा हो गया है। मानसून के दौरान काम की गति धीमी हो जाती है। इन दिनों त्योहार का सीजन होने के कारण भी काम सुस्त है। परियोजना को नवंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।