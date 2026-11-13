खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में घायल महिला की मौत, VIDEO

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गड़वार थाना क्षेत्र के नगर पंचायत रतसर के वार्ड नंबर चार स्वामी विवेकानंद में जमीन के विवाद में तीन दिन पूर्व हुई मारपीट में घायल निराशा देवी (43) पत्नी हरेंद्र राजभर की बृहस्पतिवार की रात मऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह महिला का शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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