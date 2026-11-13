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खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में घायल महिला की मौत, VIDEO

Fri, 13 Nov 2026 06:53 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:53 PM IST
Woman injured in dispute over driving stake into ground dies
गड़वार थाना क्षेत्र के नगर पंचायत रतसर के वार्ड नंबर चार स्वामी विवेकानंद में जमीन के विवाद में तीन दिन पूर्व हुई मारपीट में घायल निराशा देवी (43) पत्नी हरेंद्र राजभर की बृहस्पतिवार की रात मऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह महिला का शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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