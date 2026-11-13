बलिया: खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में घायल महिला की मौत, शव दरवाजे पर रख परिजनों का हंगामा; 17 पर मुकदमा

गड़वार थाना क्षेत्र के नगर पंचायत रतसर के वार्ड नंबर चार स्वामी विवेकानंद में जमीन के विवाद में तीन दिन पूर्व हुई मारपीट में घायल निराशा देवी (43) पत्नी हरेंद्र राजभर की बृहस्पतिवार की रात मऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह महिला का शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।





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आक्रोशित परिजनों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी, मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर शव दरवाजे पर रख दिया और अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चार थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई।सूचना पर एसडीएम सदर गोपेश तिवारी और सीओ सिटी सतीश शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, सरकारी मुआवजा दिलाने और नगर पंचायत में परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही मृतका के बच्चों को मुख्यमंत्री सेवा योजना के तहत लाभ दिलाने की बात कही। काफी देर तक चली समझाइश और आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पकड़ी, सुखपुरा, फेफना और नगरा थाने की पुलिस तैनात रही।