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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   After floods havoc of erosion two homes swallowed Saryu

बाढ़ के बाद अब कटान का कहर, दो आशियाने सरयू में समाए, VIDEO

Sat, 12 Sep 2026 07:15 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Sat, 12 Sep 2026 07:15 PM IST
After floods havoc of erosion two homes swallowed Saryu
बैरिया में सरयू नदी की बाढ़ से दियरांचल के आधा दर्जन से अधिक गांवों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ के बीच गोपाल नगर टाड़ी के ग्रामीणों पर अब कटान की आफत टूट पड़ी है। शुक्रवार रात नदी के तेज कटान में दूधनाथ यादव और राजपति यादव के मकान देखते ही देखते सरयू में समा गए। वहीं, रामनरेश यादव, कमलेश यादव, रामपलट यादव और संजय यादव के मकान भी कटान के मुहाने पर हैं। इनके कभी भी नदी में धराशायी होने का खतरा बना हुआ है।
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