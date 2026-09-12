सीडीएस व एनडीए की परीक्षा आज: पहली बार लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर करेंगे निगरानी, शामिल होंगे 15329 अभ्यर्थी

जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहली बार एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सीडीएस की परीक्षा सुबह नौ से 11 बजे, दोपहर 12:30 से 2:30 बजे और शाम चार से छह बजे तक तीन पालियों में होगी। एनडीए की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे और दोपहर दो से 4:30 बजे तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी।



उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां शनिवार को पूरी कर ली गईं। पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में दोपहर को अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग भी की गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। सघन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।



बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बल की तैनाती के साथ रूट डायवर्जन भी लागू किया है। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने का दावा किया है।