Ballia News: फोटो-ट्रक चालक का शव रखकर हाईवे जाम करने के मामले में आठ आरोपी गिरफ्तार, 28 नामजद, 50 अज्ञात पर प्राथमिकी

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तहरीर के मुताबिक, तिवारीपुर निवासी विशाल यादव उर्फ बिच्छी की मौत के बाद लोग उसका शव लेकर रामदयालगंज बाजार पहुंचे थे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दिया गया था। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं लाठी-डंडे लेकर मौजूद थे। राहगीरों और वाहन चालकों को रोकने के साथ ही बाजार की दुकानों को भी बंद करा दिया था। स्थिति बिगड़ती देख आसपास के दुकानदारों ने अपने-अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए और वहां से हटने लगे। लाइन बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए भीड़ को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ पुलिस से ही उलझ गई। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि लाइन बाजार पुलिस ने इसी मामले में आरोपी सौरभ यादव निवासी रसैना, राहुल यादव निवासी तिवारीपुर, प्रियांशु यादव निवासी कुद्दूपुर श्रीनगर, पतिराम यादव निवासी कुद्दूपुर, प्रवीण कुमार सिंह उर्फ शनी सिंह निवासी कादीपुर, लल्लन सोनकर निवासी रंजीतपुर, अमित मौर्या उर्फ नाटे निवासी पचोखर और हरेराम यादव निवासी रंजीतपुर को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी को न्यायालय भेज दिया।प्राथमिकी में आरोप है कि उपद्रवियों को बेलवारामसागर निवासी दीवाकर पांडेय और उनकी पत्नी पुष्पा पांडेय ने समझाने का प्रयास किया। इस पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में दोनों बेहोश हो गए। बाजार में अचानक उपद्रव और मारपीट से अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। स्थिति लगातार बिगड़ती देख पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर अतिरिक्त फोर्स मांगी गई। इसके बाद मड़ियाहूं, सिकरारा, कोतवाली, जफराबाद, मछलीशहर और रामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कई थानों की फोर्स पहुंचने के बाद लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह हाईवे से जाम हटवाया गया।हाईवे से जाम हटने के बाद मृतक विशाल यादव उर्फ बिच्छी के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस पर भी परिजन और अन्य लोग शव को बार-बार खींचतान कर अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे। रोकने पर पुलिसकर्मियों से विवाद और हाथापाई की गई। प्राथमिकी में उपनिरीक्षक रामभरोसराम की वर्दी फाड़ने तथा साथी पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बक्सा और खेतासराय थाने की पुलिस भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। पुलिस बल को देखकर विवाद कर रहे लोग वहां से हट गए। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कराई गई और शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। रात में अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम होने की बात कही है।संदीप यादव — रसैना, लाइन बाजारराज कुमार यादव — परानापट्टी, लाइन बाजारहरेराम यादव — रंजीतपुर, लाइन बाजारनितेश कन्नौजिया — हरबसपुर, लाइन बाजारसुनील यादव — तिवारीपुर, लाइन बाजारप्रवीण कुमार सिंह उर्फ शनी — कादीपुर, लाइन बाजारराहुल यादव — तिवारीपुर, लाइन बाजारविक्की यादव — कादीपुर, लाइन बाजाररोहित सोनकर — रसैना, लाइन बाजारबुल्ले सोनकर — रसैना, लाइन बाजारगब्बू सोनकर — रसैना, लाइन बाजारधीरज गुप्ता — नईगंज, लाइन बाजारमयंक सिंह — कादीपुर, लाइन बाजारराहुल यादव — तिवारीपुर, लाइन बाजारबड़ूल यादव — तिवारीपुर, लाइन बाजारआकाश निषाद — पचोखर, लाइन बाजारनाटे मौर्या — पचोखर, लाइन बाजारसोनू यादव उर्फ सीनू — श्रीनगर कुद्दूपुर, लाइन बाजारप्रियान्शु यादव — श्रीनगर कुद्दूपुर, लाइन बाजारलल्लन सोनकर — रंजीतपुर, लाइन बाजारगुड्डू दुबे — कुद्दूपुर तीनपौलिया, लाइन बाजारसौरभ यादव — रसैना, लाइन बाजारपांडेय सोनकर — रंजीतपुर, लाइन बाजारराजेश हरिजन — कुद्दूपुर, लाइन बाजारअंबर यादव — जयरामपट्टी, लाइन बाजारअतुल यादव — जयरामपट्टी, लाइन बाजारसंदीप यादव — कुद्दूपुर, लाइन बाजारपातिराम यादव — जयरामपट्टी, लाइन बाजार