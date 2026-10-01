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पुलिस ने शंभूपुर घटना को जातिगत विवाद बताने वाली भ्रामक पोस्ट का किया खंडन, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 01 Oct 2026 11:11 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 11:11 PM IST







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पुलिस ने शंभूपुर गांव में हुई गंभीर घटना को जातिगत विवाद और तनाव बताने वाली सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक पोस्टों का खंडन किया है। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में घटना के जातिगत संघर्ष से संबंधित होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। ... और पढ़ें

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