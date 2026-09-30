सरयू का तांडव: ग्रामीण कर रहे रतजगा, चारे और दवा की किल्लत; बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी परेशानी

1 of 7 सरयू नदी के बाढ़ से परेशानी। - फोटो : संवाद







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सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांवों में अब पानी घुसने लगा है। 12 घरों वाले त्रिलोकी का पुरा में बाढ़ का पानी घरों के किनारे तक पहुंच गया है और कुछ घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोग रात में जागकर घर और सामान की निगरानी कर रहे हैं।

2 of 7 सरयू नदी का जलस्तर। - फोटो : संवाद

महुला-गढ़वल बांध के दक्षिण चक्की, देवारा खास राजा, बांका, बुढ़नपट्टी, साहडीह, अजगरा, मगरवी, सोनौरा, अचल नगर, इस्माइलपुर, अराजी नवरार किता प्रथम व द्वितीय, रोशनगंज और उरदिहा समेत कई गांवों के संपर्क मार्ग प्रभावित हो गए हैं। रास्तों पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन मुश्किल हो गया है। बेलहिया ढाला से अजगरा जाने वाले संपर्क मार्ग पर पानी अधिक होने के कारण लोग आवागमन के दौरान गिरकर चोटिल हो रहे हैं।

3 of 7 सरयू नदी का बढ़ रहा जलस्तर। - फोटो : संवाद

ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र के विद्यालय अभी संचालित हो रहे हैं, जिससे बच्चों को इन्हीं जलमग्न रास्तों से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बाढ़ बढ़ने के साथ पशुओं के चारे की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। बीमार बच्चों और पशुओं के लिए दवा लेने ग्रामीणों को रौनापार, चांदपट्टी और हरैया तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ चौकियों पर न तो दवाएं उपलब्ध हैं और न ही कर्मचारी मौजूद मिल रहे हैं। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है।

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4 of 7 सरयू नदी का जलस्तर। - फोटो : संवाद

देवारा में चारा संकट के साथ आवागमन भी मुश्किल

सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। पशुओं के चारे का संकट पहले से बना हुआ है, वहीं अब आवागमन की समस्या भी गंभीर हो गई है। बेलहिया ढाला पर बिलैया संपर्क मार्ग पर बाढ़ का पानी भरने के बावजूद अभी तक नाव नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों को मजबूरी में पानी से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और संपर्क मार्गों पर पानी चढ़ने से गांवों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। जरूरी सामान लेने या इलाज के लिए भी लोगों को पानी पार कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है।

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5 of 7 गांवों में लोग हो रहे परेशान। - फोटो : संवाद