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यूपी मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा के तिलक समारोह व शादी की तैयारी शुरू

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:02 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:02 PM IST







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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह वर्मा का तिलक समारोह 14 नवंबर को अलीगढ़ ताला नगरी स्थित समारोह स्थल पर होना है। घर पर भी शादी समारोह की तैयारी चल रही है। ... और पढ़ें

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