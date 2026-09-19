फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Atrauli GIC Lecturer Commits Suicide

अलीगढ़: अतरौली में जीआईसी सहनोल के प्रवक्ता ने की आत्महत्या, घर में फंदे पर मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Sat, 19 Sep 2026 12:59 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 19 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

दलवीर सिंह जो सहनोल राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी के रूप में युवाओं में लोकप्रिय थे ने शनिवार सुबह अपने घर में आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन
Atrauli GIC Lecturer Commits Suicide
दलवीर सिंह की मौत पर विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद-फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ जनपद में अतरौली के गांव जिरौली धूमसिंह निवासी 30 वर्षीय दलवीर सिंह ने शनिवार सुबह अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह राजकीय इंटर कॉलेज सहनोल में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। इस घटना से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

विज्ञापन


दलवीर सिंह दो भाइयों में बड़े थे। उनके पिता रामगोपाल जिरौली धूमसिंह में उत्तम इंटर कॉलेज के सामने एक बुक सेलर की दुकान चलाते हैं। दलवीर की पत्नी मंजू देवी हरदुआगंज के गांव भीमगढ़ी के प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं। मंजू देवी क्वार्सी के निकट बने मकान पर रहकर ड्यूटी करती हैं। दलवीर गांव में बने दूसरे मकान पर रहते थे, जबकि उनके माता-पिता और छोटा भाई जिरौली में दूसरे मकान में रहते थे। 
विज्ञापन


पिता रामगोपाल ने सुबह 7 बजे दलवीर से बात की थी। दलवीर ने तब शनिवार को कॉलेज से छुट्टी लेने की बात कही थी। सुबह 9.12 बजे पिता ने दोबारा फोन कर दलवीर को दुकान पर आने को कहा, लेकिन वह नहीं पहुंचे। करीब 9.35 बजे परिजनों को दलवीर की आत्महत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत उन्हें फंदे से उतारकर अतरौली के 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


चिकित्सकों ने किया मृत घोषित
अस्पताल में चिकित्सकों ने दलवीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के अधीक्षक अवनेंद्र यादव ने बताया कि शिक्षक के गले पर निशान थे। उन्होंने कहा कि परिजन जब उन्हें लेकर आए, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।


जांच जारी, कारण अज्ञात
बताया जा रहा है कि दलवीर सिंह क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। वह युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय भी थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों को ढाढ़स बंधाने वालों की भीड़ लग गई। कोतवाल सुरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed