अलीगढ़ शहर: ताला म्यूजियम-स्मार्ट सिटी बनाने के दावों के बीच गलियां बनीं नालियां, प्रवेश द्वार पर राख ही राख

पानी में डूबे गड्ढे, हर कदम पर खतरा

स्थानीय महिलाओं के मुताबिक बच्चों को स्कूल भेजना रोज की चुनौती है। गंदे पानी से होकर गुजरने के कारण स्कूल ड्रेस और जूते खराब हो जाते हैं। बारिश के दौरान स्थिति और बिगड़ जाती है। बेबी ने बताया कि छोटे बच्चों के साथ घर से निकलते समय डर लगता है कि कहीं गड्ढे में गिरकर चोट न लग जाए। शाम के बाद अंधेरा होने से खतरा और बढ़ जाता है। अंजू देवी ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक दंपती इसी रास्ते में गिरकर चोटिल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते की खराब हालत के कारण आए दिन लोग गिरते रहते हैं।



वाह रे सिस्टम : खुदाई के बाद सड़क ही नहीं बनाई

रामवती शर्मा ने बताया कि गलियों में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी। इसके बाद रास्तों की ठीक से मरम्मत नहीं हुई। गड्ढे बढ़ते गए और उनमें पानी भरता गया। कारखाना संचालक अतुल कुमार वर्मा ने कहा कि गलियां तालाब बन चुकी हैं। कारीगरों को आने-जाने में परेशानी होती है। हजारों रुपये गृहकर-जलकर देने के बाद भी नगर निगम से मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। पूर्व प्रधान बेनीराम ने कहा कि नगर निगम में शामिल होने से पहले वे गांव में थे। तब कम से कम सफाई समय पर हो जाती थी। अब लोग इस रास्ते से आने-जाने में कतराते हैं। प्रवेश द्वार पर उड़ती राख ने परेशानी और बढ़ा दी है।