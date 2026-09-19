अलीगढ़: होटल में देह व्यापार के आरोप में सात युवकों को भेजा जेल, छापे में मिलीं थीं सात युवतियां भी

अलीगढ़ के छर्रा-अतरौली मार्ग स्थित स्काई ब्लू होटल में देह व्यापार की सूचना पर शुक्रवार को हुई छापेमारी के मामले में पुलिस ने सात युवकों को जेल भेज दिया है। इनमें छह युवक और होटल संचालक शामिल है।

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शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे सीएम छर्रा गर्वित सिंह और नायब तहसीलदार अतरौली मयंक गोयल के साथ पुलिस ने गुप्ता मोड़ के पास होटल में छापा मारा था। मौके से छह युवक और सात युवतियां मिली थीं। पुलिस ने युवतियों की पहचान और उम्र की जांच के बाद उन्हें परिजनों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया।मौके से मिले आलम निवासी बांईकलां, रंजीत सिंह बघेल निवासी नगौरा, प्रकाश निवासी जरगवां, लक्ष्मीकांत राजपूत निवासी राजमार्गपुर, आकाश राजपूत निवासी बरौली, प्रदीप कुमार निवासी मोहम्मदपुर नाहर और होटल संचालक योगेंद्र सिंह निवासी बरौली को हिरासत में लिया गया। शनिवार को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने होटल से 7,560 रुपये, आपत्तिजनक सामान, होटल रजिस्टर और डीबीआर बरामद की है। सीओ गर्वित सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की गई है।