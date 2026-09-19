फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh SP Fake Audio Viral Karni Sena Leader Arrested From Hathras

अलीगढ़: एसपी से बातचीत का झूठा दावा कर ऑडियो किया वायरल, करणी सेना पदाधिकारी हाथरस से गिरफ्तार

Sat, 19 Sep 2026 03:05 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 03:05 PM IST
सार

अलीगढ़ में पुलिस अधीक्षक से बातचीत का झूठा दावा कर सोशल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो वायरल करने के मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने करणी सेना पदाधिकारी मनोज सिकरवार को हाथरस से गिरफ्तार किया है, जांच में पता चला कि उसकी एसपी से कोई बात नहीं हुई थी और ऑडियो में एसपी की आवाज भी नहीं थी।

विज्ञापन
Aligarh SP Fake Audio Viral Karni Sena Leader Arrested From Hathras
गिरफ्तार किया गया आरोपी मनोज सिकरवार - फोटो : पुलिस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर पुलिस अधिकारियों के नाम से भ्रामक पोस्ट और ऑडियो प्रसारित करने के मामले में अलीगढ़ की सिविल लाइंस पुलिस ने मनोज सिकरवार निवासी ग्राम गढ़ी नोकस भाग जैतई, थाना सादाबाद को हाथरस से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद को क्षत्रिय करणी सेना का पदाधिकारी बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसकी पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ से बातचीत हो चुकी है।

विज्ञापन


पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पुलिस अधीक्षक से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो में पुलिस अधीक्षक की आवाज भी नहीं थी। पुलिस ने पोस्ट को असत्य और भ्रामक बताते हुए मामले को गंभीरता से लिया। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस में केस दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा इस तरह की पोस्ट के जरिए जनपद का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन


मंगलवार को आईटीआई रोड स्थित एक समारोह स्थल पर हुई सरल महापंचायत क्षत्रिय करणी सेवा के युवा जिला अध्यक्ष सचिन राघव के भाई सुंदर राघव के एक बयान को लेकर बुधवार को कुछ लोगों ने स्टेट बैंक किराए पर सचिन राघव के साथ मारपीट कर दी थी। इसके बाद सचिन राघव के समर्थन में लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के बयान दिए जा रहे थे। सुंदर राघव के बयान के विरोध में नगर सफाई मजदूर संघ ने थाना सिविल लाइन का घेराव किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाथरस से हुई गिरफ्तारी
सिविल लाइंस पुलिस टीम ने मामले में वांछित आरोपी मनोज सिकरवार निवासी ग्राम गढ़ी नोकस भाग जैतई, थाना सादाबाद को हाथरस से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक सत्यवीर सिंह, उपनिरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक मोहम्मद समीर खान, कांस्टेबल आशुतोष विजयी और कांस्टेबल शुभम कुमार शामिल रहे।


सोशल मीडिया यूजर्स से अपील
अलीगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी असत्य, भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट और टिप्पणी को प्रसारित अथवा साझा न करें। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी की जा रही है और भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सत्यापित जानकारी ही साझा करने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed