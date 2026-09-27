इगलास उपमंडी में उपनिदेशक का औचक निरीक्षण, आढ़तियों ने रखीं प्रमुख मांगें

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इगलास में रविवार को मंडी उपनिदेशक (प्रशासन) राजेश कुमार गुप्ता ने कस्बा की उपमंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गल्ला आढ़तियों ने लिंक मार्ग सही कराने और मंडी परिसर के विस्तारीकरण की प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने मंडी की सड़कों को ठीक कराने, नीलामी चबूतरों को खाली कराने और खाली स्थानों को पक्का करने की मांग की। व्यापारियों ने धान व बाजरा खरीद के दौरान लगने वाले जाम से निजात दिलाने की बात भी उठाई। दुकानों के सामने टिनशेड डलवाने, नई दुकानें बनाने और उप मंडी को पृथक दर्जा दिलाने की मांगें भी रखी गईं। सुरक्षा के लिए गार्ड बढ़ाने और विस्तारीकरण तक नए लाइसेंस जारी न करने की मांग भी की गई। उपनिदेशक ने लिंक मार्ग को सीसी कराने का प्रस्ताव जाने की जानकारी दी। उन्होंने अन्य मांगों के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

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